В Казахстане женщина пыталась продать ребенка

Жительница Западно-Казахстанской области пыталась продать новорожденного ребенка другой семье, сообщает пресс-служба МВД республики.

"Полицейскими Западно-Казахстанской области в результате кропотливой работы задержана 28-летняя женщина, которая, совершив сделку, передала своего новорожденного ребенка двум жителям Бурлинского района", - сказано в сообщении.

В настоящее время ведется досудебное расследование по части 1 статьи 135 УК Казахстана ("торговля несовершеннолетними"). Женщине грозит до восьми лет тюрьмы.