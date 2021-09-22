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ДТП с тремя смертями произошло в Андижане

ДТП с тремя смертями произошло в Андижане

Страшная автоавария случилась в Андижане, сообщение о ней распространила пресс-служба Генеральной прокуратуры Узбекистана.

Трагедия произошла накануне на массиве Богишамол. Жертвами ДТП стали трое молодых людей, ехавших в Chevrolet Tracker. Еще один участник аварии получил травмы, передает Sputnik Узбекистан.

Открыто уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств", идет следствие.

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Вестник Кавказа

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