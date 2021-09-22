Кубок России: московское "Динамо" разгромило одноклубников из Ставрополя

"Динамо" Москва нанесло крупное поражение ставропольскому "Динамо" в матче 2-го тура элитного группового раунда Кубка России по футболу.

Встреча завершилась со счетом 6:0. Голы на свой счет записали Дмитрий Скопинцев (11-я минута), Денис Макаров (28-я), Константин Тюкавин (35-я), Даниил Фомин (47-я), Ярослав Гладышев (71-я) и Сильвестр Игбун (83-я).

Таким образом команда из Ставрополя проиграла все матчи в группе и покинула турнир.