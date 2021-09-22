Токаев заявил об истощении запасов нефти в Казахстане

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в рамках визита в Мангистаускую область рассказал о возможном сокращении нефтедобычи к 2030 году.

В своем выступлении глава государства напомнил о решении начать освоение крупных месторождений "Каламкас-море" и "Хазар" стоимостью около $5 млрд. Он также отметил важность максимального задействования региональных компаний в разработке месторождений.

Помимо этого, Токаев затронул постепенное истощение запасов нефти, а также ее сокращение к 2030 году. По словам казахстанского лидера, для решения проблемы необходимо активно привлекать инвестиции в геологоразведку и заняться поиском новых месторождений. Ключевое место в этой работе должна занимать Национальная геологическая служба, которая появится в конце года.