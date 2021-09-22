Польскую PGNiG допустили к сертификации "Северного потока-2"

Польская нефтегазовая компания PGNiG сможет принимать участие в сертификации газопровода "Северный поток-2", соответствующее сообщение распространила ее пресс-служба.

В нем говорится, что такую возможность Polskie Gornictwo Naftowe i Gazownictwo SA и ее филиалу в Германии PGNiG Supply & Trading GmbH предоставило Федеральное сетевое агентство ФРГ (Bundesnetzagentur, BnetzA).

"В процессе сертификации мы также будем стремиться к тому, чтобы владелец "Северного потока-2" не смог избежать применения требований разделения собственности, доступа третьих сторон и прозрачных тарифов, которые учитывают стоимость всего трубопровода", - приводит слова главы PGNiG Павла Маевского ТАСС.

Он пообещал, что компания намерена "последовательно доказывать", что СП-2 не отвечает формальным и существенным требованиям к оператору, а именно тем, которые связаны с безопасностью поставок и корпоративной структурой оператора.

В сообщении утверждается, что запуск газопровода до окончательного решения о сертификации нарушит законодательства ФРГ и ЕС, а также вызовет дискриминацию других энергетических компаний и негативно повлияет на конкуренцию на внутреннем рынке газа, поэтому польские компании планируют задействовать все правовые механизмы для противодействия этому.