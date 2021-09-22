Чиновник нашел оригинальный довод в пользу вакцинации мужчин в Казахстане
Руководитель управления здравоохранения Шымкента Бахытжан Позилов придумал необычный мотив вакцинироваться от коронавируса для мужчин. Соответствующее сообщение он написал на своей странице в Facebook.
Однако юмор чиновника вызвал бурную реакцию пользователей, и он удалил пост, скриншот которого, тем не менее, успели сделать.
"Не забывайте, что, когда мы положим вас в реанимацию, отдадим ваши вещи и телефон жене, и она вычислит всех ваших любовниц. Поэтому, чтобы не спалиться, вакцинируйтесь!" - цитирует сообщение Позилова Sputnik Казахстан.
Несмотря на неоднозначность, изобретательность главы ведомства у многих вызвала позитивный отклик.
Вестник Кавказа
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