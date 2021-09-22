США выделят более $750 млн на содействие вакцинации от COVID-19 за границей

Администрация США собирается ассигновать еще более $750 млн на содействие вакцинации от коронавируса COVID-19 за рубежом. Об этом сообщил сегодня президент США Джо Байден в ходе своего выступления на многостороннем виртуальном саммите по проблемам борьбы с нынешней пандемией.

"Сегодня США также объявляют о том, что предоставят дополнительно $370 млн, чтобы поддерживать вакцинацию и доставлять в общемировом масштабе [препараты для таких прививок]. И мы предоставим более $380 млн, чтобы оказывать содействие в рамках Глобального альянса по вакцинам и иммунизации, дабы содействовать дальнейшему распространению [препаратов для прививок от ковида] в регионах с самыми значительными потребностями", - заявил американский лидер.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 229 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 333 557 случаев заражения.