Ячейка экстремистов ликвидирована на Урале

В Екатеринбурге задержали представителей религиозно-экстремистской ячейки по подозрению в склонении мигрантов к терроризму, сообщает пресс-служба ЦОС ФСБ.

В ведомстве заявили, что преступники пропагандировали среди трудовых мигрантов идеологию запрещенных в России экстремистских организаций и склоняли их к террористической деятельности в стране.

"Изъятые в ходе обысков вещественные доказательства подтверждают их контакты с главарями террористических структур в ближневосточном регионе, а также склонение трудовых мигрантов к осуществлению на территории РФ преступлений террористического характера", - говорится в сообщении.

В ФСБ не назвали число задержанных, их имен и наименования экстремистских организации.