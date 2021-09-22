"Грузинская мечта" отреагировала на разрыв сделки по строительству Намахвани

Председатель правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе прокомментировал решение турецкой компании Enka Renewables разорвать контракт о строительстве Намахвани ГЭС.

По его словам, это прискорбный факт. "Конечно же, в любом случае это решение компании. Обеспечение энергетической независимости для нас один из важнейших приоритетов не только с точки зрения экономики, но и политики, а также безопасности", - цитирует Кобахидзе "Sputnik Грузия".

Он также подчеркнул, что это является плохим сигналом для дальнейших инвестиций, однако правительство сделает все для привлечения больших инвестиций в энергетику. "У правительства есть десятилетний план действий, в том числе и по энергетике. Планируется привлечение инвестиций на $1 млрд в этой сфере", - заключил председатель "Грузинской мечты".



Напомним, ранее сегодня Enka Renewables объявила о разрыве соглашения по строительству Намахвани ГЭС. В компании пояснили, что приняли такое решение из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.