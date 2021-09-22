Баку призывает мир побудить Армению отказаться от реваншистского подхода

Международное сообщество обязано оказать давление на Ереван, чтобы власти Армении перестали придерживаться реваншистского подхода. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на 37-м заседании Совета глав МИД ГУАМ.

Он подчеркнул, что массовое минирование освобожденных территорий, ранее осуществленное оккупантами, в значительной степени препятствует реализации крупномасштабных планов восстановления и реконструкции, инициированных властями Азербайджана, а также, что важнее всего, - безопасному и достойному возвращению домой сотен тысяч вынужденных переселенцев.

"Наша принципиальная позиция заключается в том, что международное сообщество должно оказать давление на Армению, чтобы она отказалась от своего реваншистского подхода и вместо этого использовала уникальную возможность для обеспечения прочного мира и развития. Нет альтернативы полной реализации трехсторонних заявлений, устранению всех последствий войны и построению благополучного будущего для всех стран и народов в регионе", - подчеркнул Джейхун Байрамов.

Министр обратил внимание, что следование нормам международного права - это обязательное условие мира, безопасности и развития, а урегулирование нагорно-карабахского конфликта открывает новые возможности для регионального сотрудничества, развития и процветания при нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном.

Глава МИД АР напомнил, что после подписания совместного заявления от 9 ноября прошлого года и трехстороннего заявления от 11 января 2021 года Азербайджан, Армения и Россия запустили работу по конкретным направлениям для восстановления транспортных коммуникаций в регионе, действует трехсторонняя рабочая группа.

"Оживление отношений значительно ускорит торговлю и перевозки через Армению и Азербайджан, что принесет пользу не только этим странам, но и их партнерам. Это станет важным фактором нормализации и сыграет позитивную роль в создании условий для прочного мира и стабильности в регионе и за его пределами", - пояснил дипломат.

Тем не менее, посетовал Джейхун Байрамов, Армения пытается заблокировать возможный прогресс путем создания препятствий и затягивания переговоров.