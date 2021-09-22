Афганистан близок к массовому голоду

Миллионы жителей Афганистана могут оказаться на грани голода из-за засухи в стране, сообщает The Guardian.

Как пишет издание, засуха настигла свыше семи млн человек в 34 провинциях. Руководитель управления по ЧС и устойчивости в продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Рейна Паулсена заявил, что граждане окажутся на грани недоедания, если ситуация в Афганистане не изменится в лучшую сторону.

По словам кандагарских фермеров, в городе не хватает воды для ведения сельскохозяйственных работ. "Война прекратилась, мир вернулся. Но нас настигло другое бедствие: засуха", –– сказал один из фермеров, добавив, что будущие поколения не смогут продолжать заниматься сельским хозяйством.

Стоит отметить, что в Кандагаре, где земли всегда были крайне плодородными, в последние годы были проблемы с осадками. Люди доставали воду из-под земли при помощи насосов на дизельном топливе, платя около $28,8 в сутки, однако раньше они получали ее бесплатно из реки. Фермеры подчеркивают, что сельское хозяйство перестало приносить заработок и превратилось в способ выжить.

"Настоящая проблема для нас сейчас –– это засуха, а не война. В нашей стране нам нужны еда, вода, плотины и инфраструктура. Мир должен инвестировать в нас и спасать нас", –– добавил один из жителей Кандагара.