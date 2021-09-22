Экспериментальные наблюдательные пункты откроют в десятках махаллей Узбекистана

В 38 махаллях в рамках эксперимента появятся электронные наблюдательные пункты, об этом сообщает Минюст Узбекистана.

Соответствующее постановление "О дополнительных мерах по охране общественного порядка в махаллях" издало правительство РУз.

"Согласно документу, с 1 октября 2021 года по 1 октября 2022 года будет проведен эксперимент по организации "Электронных наблюдательных пунктов" на базе построенных в махаллях "Общественных контрольных пунктов" (мест)", - цитирует сообщение министерства Sputnik Узбекистан.

Электронные наблюдательные пункты откроют на земельных участках площадью до 6 кв м, которые, вместе с пунктами общественного контроля, отдадут в аренду частным предпринимателям по нулевой ставке на пятилетний срок. После этого помещения передадут махалле в собственность.