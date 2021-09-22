Источник опроверг возможность нового локдауна в Москве

Власти Москвы не собираются вводить нерабочие дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом, рассказал источник в правительстве российской столицы.

По его словам, ухудшение эпидемиологической ситуации связано с началом осени и возвращением людей из отпусков. Соответственно, в мэрии на данный момент не обсуждается возможность локдауна или строгих ограничений, какие действовали весной прошлого года.

"Школы, детские сады и городские организации продолжают работать в прежнем режиме, удаленный режим работы для работодателей остается рекомендацией. Введение нерабочих дней в столице не рассматривается", - приводит слова источника ТАСС.

Напомним, ранее вице-мэр по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что заболеваемость Covid-19 выросла в Москве за неделю на 24%, госпитализаций стало больше на 15%.