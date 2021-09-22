Страны НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила на заседании сената, что партнеры по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

"Причина существования НАТО - трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса", - цитирует ее РИА Новости.

Глава французского оборонного ведомства подчеркнула, что такая работа позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы. "Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны", - добавила Парли.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Комментируя решение Австралии о разрыве сделки, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это "удар в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.