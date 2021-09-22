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Страны НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса

Страны НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию альянса

Министр обороны Франции Флоранс Парли заявила на заседании сената, что партнеры по НАТО согласились пересмотреть стратегическую концепцию Североатлантического альянса.

"Причина существования НАТО - трансатлантическая безопасность. Это то, о чем мы хотим напомнить США. Поэтому наши партнеры решили по нашей инициативе, а также по инициативе ФРГ, пересмотреть стратегическую концепцию альянса", - цитирует ее РИА Новости.

Глава французского оборонного ведомства подчеркнула, что такая работа позволит прояснить ситуацию к саммиту НАТО в Мадриде, а также усилить оборону Европы. "Быть союзниками это не значит быть заложниками интересов другой страны", - добавила Парли.

Напомним, ранее Австралия заключила партнерство с Великобританией и США в области обороны и безопасности AUKUS и заявила о выходе из соглашения по подлодкам с французской компанией Naval Group. Комментируя решение Австралии о разрыве сделки, министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что это "удар в спину". Париж ожидает пояснений как со стороны Австралии, так и со стороны США.

 

 

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Вестник Кавказа

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