Евросоюз недоволен возможной прослушкой дипломатов в Грузии

Постоянного представителя Грузии в Евросоюзе вызвали в офис организации в Брюсселе в связи с публикацией в грузинской прессе предположительно незаконных записей телефонных разговоров дипломатов, работающих в Тбилиси, об этом рассказал посол ЕС в Грузии Карл Харцель.

По его словам, Брюссель "серьезно относится" к этой проблеме.

"Наконец, это вызывает вопросы с точки зрения Венской конвенции о дипломатических отношениях. Мы, естественно, не думаем, что такой близкий друг и партнер, как Грузия, будет участвовать в подобной деятельности против нас", - цитирует евродипломата "Интерфакс".

Харцель добавил, что грузинского посла вызвали на встречу в офисе ЕС, где до его сведения была доведена позиция Брюсселя.

В МИД Грузии заявили, что Генпрокуратура активно расследует ЧП. "При этом мы отмечаем, что Грузия остается верной всем международным обязательствам, которые предполагают полноценное и беспрепятственное осуществление дипломатическим корпусом своей деятельности в Грузии", - подчеркнули в ведомстве.

В министерстве добавили, что представитель Тбилиси в ЕС проинформировал его руководство о ходе расследования.