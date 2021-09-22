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Турецкая компания отказалась строить Намахвани ГЭС

Турецкая компания отказалась строить Намахвани ГЭС

Турецкая компания ENKA Renewabels расторгла контракт c правительством Грузии на строительство гидроэлектростанции Намахвани. Об этом говорится в сообщении компании.

Соответствующее решение было принято ENKA Renewables из-за нарушений контракта со стороны правительства Грузии и непредвиденных обстоятельств.

"Компания уведомляет грузинское государство о расторжении этого соглашения из-за нарушения договора а и форс-мажорных обстоятельств", - сказано в тексте.

В Минэкономики Грузии пока никак не прокомментировали данную информацию, передает "Sputnik Грузия".

Напомним, соглашение между ENKA Renewables и правительством Грузии о строительстве, управлении и эксплуатации Намахванского каскадного гидроэнергетического проекта было подписан 25 апреля 2019 года.

 

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Вестник Кавказа

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