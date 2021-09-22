Путина пригласили на 100-летие Адыгеи

Руководитель республики Адыгея Мурад Кумпилов пригласил президента России Владимира Путина на празднование 100-летия республики, которое состоится в следующем году. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

"В следующем году 100 лет республике. Вы подписали Указ о праздновании 100-летия республики. Мы всегда Вас ждем. А на 100-летие с удовольствием приглашаем, Владимир Владимирович", - сказал он.

Владимир Путин ответил, что постарается посетить республику.

"Постараюсь. Это действительно большое событие. Уверен, что мы отметим это достойно", - сказал глава государства.