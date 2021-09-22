Хулиган попытался сбежать из полиции в Нур-Султане (ВИДЕО)

Задержанный за хулиганство мужчина предпринял попытку побега из управления полиции в Нур-Султане. Об этом рассказали в столичном департаменте полиции.

Сегодня правоохранители по факту хулиганства задержали и доставили в управление полиции района "Есиль" 32-летнего мужчину.

"Он попытался покинуть здание полиции через окно второго этажа. Попытка пресечена, по факту хулиганских действий проводится досудебное расследование", - цитирует сообщение Sputnik Казахстан.

Очевидцы инцидента запечатлели его на видео, оно опубликовано в социальных сетях.