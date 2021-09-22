В Грузии начал работу современный зерносушильный комплекс

В селе Сартичала Гардабанского муниципалитета (Восточная Грузия) заработал зерносушильный комплекс с зернохранилищем "Сартичала сашроби", оборудованный по современным стандартам. Об этом сообщили в министерстве сельского хозяйства Грузии.

"Это новое современное предприятие, куда в благоприятных условиях можно сдать на хранение зерно. Предприятие профинансировано государством как за счет грантовых, так и за счет льготных кредитных ресурсов", - цитирует "Sputnik Грузия" главу Минсельхоза Левана Давиташвили.

На обустройство комплекса были выделены 3,5 млн, 3 млн из которых - это льготный агрокредит, а остальные 500 тыс - грант, предоставленный Агентством развития села. На предприятии возможно высушить и хранить до 9 тыс т зерна.