Выставка в Ингушетии расскажет о писателе-заступнике Анатолии Приставкине

В Мемориальном комплексе жертвам политических репрессий Ингушетии открылась видеовыставка "Ночевала тучка золотая", посвященная 90-летию со дня рождения Анатолия Приставкина. В его одноименной повести отражена тема депортации вайнахского народа. В 1988 году повесть была отмечена Государственной премией СССР, переведена более, чем на 30 языков. Общему тиражу повести позавидовал бы любой нынешний писатель – 4,5 млн экземпляров. В 1990 году на советские экраны вышел одноименный фильм-драма режиссера Суламбека Мамилова.

В Ингушетии с тех пор особое отношение к творчеству Анатолия Приставкина. Его именем названа улица в Магасе – столице республики. В 2008 году глава Ингушетии Мурат Зязиков посмертно наградил писателя орденом "За заслуги". Улицу в честь Приставкина назвали и в чеченском Гудермесе.

Выставка состоит из книг писателя, фотографий, газетных статей и документов, рассказывающих о его судьбе. Повесть "Ночевала тучка золотая" автобиографическая. Когда началась Великая Отечественная война, будущему писателю было десять лет, его отец ушел на фронт, мама умерла от туберкулеза. Анатолия отправили в детский дом. О дальнейшей судьбе мальчика уже можно узнать из повести. Главными ее героями стали детдомовские Сашка и Колька Кузьмины, которым предлагают ехать на Северный Кавказ, только что освобожденный от немцев.

Дети прибывают в чеченское село Серноводское, но еще по дороге встречают железнодорожные теплушки, в которых вайнахов везут в Среднюю Азию и Казахстан. Тогда они еще не понимают, что происходит в действительности, не ведают, что людей насильно изгнали с родной земли, что многие погибнут в пути и в чужих степях. Чеченцы и ингуши, которые смогли скрыться в горах и лесах, совершают набеги, мстят красноармейцам. Во время такого набега убивают Сашку. Его брат Колька прячется в кукурузном поле, встречается с местным сиротой Алхазуром, спасающему ему в итоге жизнь. Они становятся братьями, вместе выбираются на поезде вглубь России.

Анатолий Приставкин в 1988 году так рассказывал журналистам о своей только что вышедшей повести: "Эта книга мое пережитое. Я ничего не придумал, все, о чем в ней рассказано, происходило на самом деле, и волею судьбы, которая забросила наш подмосковный детский дом на Кавказ, я стал очевидцем тех далеких событий. Знаете, один из тех, кто выселял тогда чеченцев, бросил мне упрек: "Зачем ты об этом написал? Это нельзя вспоминать. Подобные открытия нужны только на Западе"… После выхода повести моя московская квартира превратилась в "комитет по делам национальностей". Письма идут отовсюду. Их больно читать…"

Повесть Приставкина была издана благодаря перестройке, но написана гораздо раньше, еще в 1981 году. Естественно, рукопись долго лежала в ящике писательского стола – за издание никто не брался. После публикации повести Приставкина уже воспринимали не только как писателя, но и общественного деятеля, правозаступника. Назначение его председателем Комиссии по помиловании при президенте России в 1992 году было воспринято как логичный выбор. В 2001 году Приставкин стал советником Владимира Путина по вопросам помилования. Кому как не всемирно признанному гуманисту заниматься такими вопросами? Опыт работы в комиссии и советником президента помог написать ему трилогию "Долина смертной тени".

В 2008 году Анатолий Приставкин в возрасте 77 лет ушел из жизни – не выдержало сердце. Писатель и критик Лев Аннинский тогда поделился с одной из московских газет своим взглядом на повесть "Ночевала тучка золотая": "Когда я это читал, Чечня еще не стала самой проблемной точкой России, но Анатолий Приставкин нащупал уже тогда эту проблему каким-то неслыханным писательским и человеческим чутьем своим. Высылаемые чеченцы в ответ возненавидели этих русских мальчишек, которые невольно оказались в центре вражды и ненависти. Хотя за что могли отвечать эти русские мальчишки, оставшиеся без родителей? Меня это потрясло уже тогда, но я думал тогда, в конце 80-х: "Нет, все обойдется!" Нет, не обошлось... Ненависть была посеяна, и ее все равно пришлось изживать, а какой ценой...".

Видеовыставка в Ингушетии продлится до 30 сентября.