Сопредседатели МГ ОБСЕ намерены встретиться с главами МИД Азербайджана и Армении

Сопредседатели Минской группы ОБСЕ могут провести встречу с главами МИД Азербайджана и Армении на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Об этом заявил заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Андрей Руденко.

"В настоящее время тройка сопредседателей планирует встретиться на полях Генассамблеи ООН в Нью-Йорке - как друг с другом, так и с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана", - цитирует слова дипломата ТАСС.

Напомним, сопредседатель МГ ОБСЕ от России - Игорь Ховаев, от Франции - Стефан Висконти, от США - Эндрю Шефер.