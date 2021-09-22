В Сочи прошли реабилитацию 4,5 тыс переболевших коронавирусом россиян

В Сочи прошли реабилитацию от коронавируса COVID-19 около 4,5 тыс человек. Об этом сообщила директор департамента курортов и туризма Сочи Светлана Батяйкина.

При этом она подчеркнула, что спрос на постковидную реабилитацию этой осенью и зимой будет только увеличиваться. "Именно в это время отдыхающие предпочитают программы оздоровления", - цитирует директора департамента РИА Новости.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. На сегодняшний день число заразившихся COVID-19 по всему миру составляет более 229 млн, скончались 4,7 млн человек. По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в России зарегистрированы 7 333 557 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 6 542 213 жителей страны, умерли – 200 625.