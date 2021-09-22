Донским рыбхозяйствам запретили ловить собственных раков - СМИ

Рыбоводческие предприятия Дона рискуют нарушить закон, если будут вылавливать своих же искусственно выращенных раков, - сообщает Donnews, ссылаясь на начальника управления развития рыбохозяйственного комплекса Минсельхоза донского региона Татьяну Жуменко.

Складывается парадоксальная ситуация: вылов водных биоресурсов в пресноводных реках регулируется перечнем общедопустимых уловов, но раков официально могут ловить только те предприятия, которые имеют официальные квоты, а их вылов законен только в естественной среде.

"Предприятия, производящие рака, столкнулись с проблемой законного изъятия продукции из своего водного объекта. Это связано с отсутствием методики расчёта подлежащих изъятию объектов аквакультуры при осуществлении пастбищной аквакультуры", – рассказала Жуменко, передает "АиФ-Ростов".

На Дону насчитывается 310 рыбоводных участков, в которых можно растить рыбу и раков, но вылов последних для них запрещен законом, и для решения проблемы необходимо внести изменения в нормативные документы. Минсельхоз уже направил обращение в Росрыболовство, - добавила Татьяна Жуменко.