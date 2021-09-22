Премьер Великобритании надеется на соглашение о свободной торговле с США

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что надеется на заключение соглашения о свободной торговле с США обозримом будущем.

"Существуют все основания надеяться на заключение торговой сделки с США", - сказал Джонсон в интервью телеканалу Sky News.

Он отметил, что за последний год Соединенное Королевство уладило некоторые торговые споры с США и добились отмены ограничений на поставки в Америку говядины и баранины.

При этом Джонсон указал на то, что администрация Джо Байдена в настоящее время не заключает сделок о свободной торговле по всему миру. "Но я целиком и полностью уверен в том, что у нас получится достичь прекрасной договоренности", - цитирует главу правительства ТАСС.

Напомним, 20 сентября в Белом доме состоялась встреча президента США Джо Байдена и премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона. В ходе переговоров стороны обсудили ряд международных тем, включая Китай и Россию.