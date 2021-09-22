Кубанские дорожные службы завершили плановый ремонт городских дорог

Дорожные службы Краснодарского края доложили о завершении ремонт всех дорог из плана на 2021 год в городских агломерациях, сообщает пресс-служба администрации

"Краснодарский край - один из лидеров по реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги". В Краснодаре, Сочи и Новороссийске отремонтировали 123 участка протяженностью 114 км", – рассказал губернатор края Вениамин Кондратьев, передает "АиФ-Юг".

За счет дополнительного федерального финансирования вместо шести объектов регионального значения работы ведут на 11. Кроме того, они отремонтируют около 30 км краевых дорог, в том числе два участка в Северском районе протяженностью 12 км, и по одному объекту в Калининском и в Усть-Лабинском районах, работы на которых уже завершены.

Пока продолжается строительство Яблоновского моста, реконструкция трассы Краснодар-Ейск, капитальные ремонты подъездной дороги к селу Отрадное в Сочи и участка в Северском районе, - добавил Кондратьев.