Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в многоэтажке в Ставрополе

В Ставрополе следователи выясняют причины ночного пожара, произошедшего в одном из десятиэтажных домов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. По данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в квартире десятиэтажного дома по улице Тухачевского в Ставрополе произошел пожара, в результате которого погибли три человека.