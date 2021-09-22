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Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в многоэтажке в Ставрополе

Непотушенная сигарета стала причиной смертельного пожара в многоэтажке в Ставрополе

В Ставрополе следователи выясняют причины ночного пожара, произошедшего в одном из десятиэтажных домов. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ставропольскому краю.

Согласно предварительным данным, огонь вспыхнул из-за непотушенной сигареты. По данному факту проводится доследственная проверка.

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября в квартире десятиэтажного дома по улице Тухачевского в Ставрополе произошел пожара, в результате которого погибли три человека.

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Вестник Кавказа

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