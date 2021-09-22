Набиуллина рассказала, почему не стоит списывать долги должникам

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила в ходе своего выступления в Совете Федерации, что списание кредитов заемщикам, которые не платили по своим долгам, будет несправедливым.

В среду сенатор Евгений Савченко напомнил о выдвинутом ранее предложении сенаторов по снижению долговой нагрузки на россиян, особенно молодых семей. Предлагалось, в частности, чтобы регулятор выдал банкам финансирование в объеме выданных кредитов, чтобы те затем заключили новые соглашения с заемщиками о ссудах под максимум 3%. По мере того, как граждане будут выплачивать новые кредиты, банки должны будут возвращать деньги ЦБ. При этом также предлагалось ограничить максимальный размер потребкредита одной третью годового дохода заемщика.

Набиуллина отметила, что в России существует проблема с закредитованностью. По ее мнению, если списать кредиты тем, кто не заплатил, те, кто обслуживал эти кредиты и платил эти процентные ставки, они окажутся в несправедливой ситуации. "Это нужно делать аккуратно", - пояснила глава ЦБ РФ.

Она также акцентировала внимание на том ограничение максимального размера кредита тоже не является решением проблемы закредитованности. "Не давать кредиты людям больше одной третьей дохода - здесь лучше действовать через банки - мы действуем через банки, мы их дестимулируем, - чем лишать людей права получать кредит. Мы тоже получим вот этот социальный аспект", - цитирует Набиуллину РИА Новости.

По ее словам, если ЦБ согласится с предложением сенатора и выпустит крупную сумму в обращение, это может привести к разгону инфляции и росту ставок по кредитам.