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В Бундестаге оценили шансы остановки "Северного потока-2" новым канцлером ФРГ

В Бундестаге оценили шансы остановки &quot;Северного потока-2&quot; новым канцлером ФРГ

Глава комитета Бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст сообщил о том, что процесс формирования следующей правящей коалиции в Германии может затянуться и вряд ли будущий кабинет министров сможет остановить "Северный поток-2".

По его словам, остановка "Северного потока-2" маловероятна. "Я рад, что проект наконец приближается к завершению", - сказал Эрнст, отметив, что "не думает, что новое правительство в ФРГ будет сформировано к декабрю", передает ТАСС.

26 сентября в Германии состоятся выборы в Бундестаг, по итогам которых в стране появится новое правительство и новый канцлер.

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Вестник Кавказа

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