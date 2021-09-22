Узбекские депутаты упростят жизнь автомобилистам

Фракция Демократической партии "Миллий тикланиш" парламента Узбекистана на сегодняшнем заседании рассмотрела проект закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Узбекистан", которым планируется снизить штрафы для водителей за нарушения правил дорожного движения.

Как считают депутаты, размеры штрафов, налагаемых сейчас Кодексом об административной ответственности за правонарушения (КоАП), не соответствуют гуманитарным принципам, и для изменения этой ситуации законопроектом запланировано снижение размеров нескольких видов штрафов. Так, вдвое уменьшится размер штрафов за управление авто с просроченным страховым полисом, без страхового полиса или, если водитель не включен в список лиц в страховом полисе, - передает Podrobno.uz.

Помимо этого, размер административной ответственности по некоторым видам нарушений несоизмерим с уровнем риска, поэтому законопроект позволит водителям использовать bluetooth, наушники и другие устройства в машине, а ответственность за произвольную установку монитора в салоне будет отменена. Также радары будут фиксировать скорость автомобилей путем вычитания 5 км/ч из зарегистрированной скорости, а если у водителя нет с собой документов, разрешающих ему вождение автомобиля, право управления транспортным средством предоставляется на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт). Наличие водительских документов сотрудник ГУБДД будет проверять через электронную систему.