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Прививки от коронавируса сделали более 700 тыс жителей Ставрополья

Прививки от коронавируса сделали более 700 тыс жителей Ставрополья

Число вакцинированных от коронавирусной инфекции нового типа в Ставропольском крае превысило 700 тыс человек, проинформировали в управлении по информполитике правительства региона.

"Прививку от коронавируса в Ставропольском крае сделали 700 203 человека, из них около 208 тыс. - люди в возрасте старше 60 лет. Вторым компонентом вакцинировались около 660 тыс. человек", - приводит сообщение ТАСС.

Местные медики отмечают снижение активности жителей региона в вопросе иммунизации от коронавируса.

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Вестник Кавказа

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