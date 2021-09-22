Театр Армена Джигарханяна переименован

Московский драматический театр под руководством Армена Джигарханяна сменил название, сообщил художественный руководитель Сергей Газаров. По его словам, отныне театр именуется "Прогресс Сцена Армена Джигарханяна".

"Это будет новая жизни этого же театра, только в ускоренном, энергетическом, прорывном смысле, может быть провокационном, резком направлении. Но это то, что заложил Армен Борисович", - пояснил он на пресс-конференции в ТАСС.

Газаров уточнил, что главным было сохранение имени Армена Джигарханяна, а слово "прогресс" восходит к названию кинотеатра, в здании которого сейчас находится театр.

Кроме того, худрук анонсировал изменение репертуарной политики, отметив, что в жизни театра сейчас переломный момент: в театр придут новые люди, способные двигать коллектив в нужном направлении, пополнять труппу молодыми артистами, а самим актерам помогать совершенствовать свое мастерство.