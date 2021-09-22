Перевернувшаяся "Газель" усыпала продуктами дорогу под Новороссийском

Сегодня утром на трассе Краснодар-Верхнебаканский в районе поселка Горный под Новороссийском опрокинулась "Газель", перевозившая продукты.

"По предварительным данным, 22-летний водитель, управляя автомобилем "Газель", при повороте не справился с управлением. К счастью, обошлось без пострадавших", - рассказал заместитель руководителя отдела пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю Павел Окружко, передает "АиФ-Юг".

В настоящее время движение автотранспорта восстановлено. Сотрудники Госавтоинспекции продолжают работу на месте происшествия.