Медики Адыгеи понесут "Добро в село"

Волонтеры-медики Адыгеи совместно с медицинскими работниками в рамках акции "Добро в село", проводящейся в республике в четвертый раз, посетят семь отдаленных населенных пунктов, - сообщили в Минздраве региона.

Каждый желающий сможет попасть на прием врачей – узких специалистов, сделать флюорограмму и ЭКГ, сдать кровь на анализы, привиться против гриппа или коронавирусной инфекции.

"В Адыгее акция проводится с 2018 года. За это время квалифицированную медицинскую помощь получили более 2,5 тыс жителей отдаленных населенных пунктов республики", – рассказала главврач Адыгейского центра общественного здоровья и медпрофилактики Зарема Метова, передает "АиФ-Адыгея".

В Минздраве Адыгеи также сообщили, что отдельный блок мероприятий подготовлен для сельских школьников – с ними проведут практические занятия и мастер-классы по профилактике различных заболеваний и ведению здорового образа жизни.

Первый выезд в этом году запланирован в поселок Гузерипль, - уточнила Метова.