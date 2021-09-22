Стало известно, каких знаменитостей соберет фестиваль "Киношок" в Анапе

В ближайшую субботу, 25 сентября, в Анапе стартует юбилейный 30-й кинофестиваль "Киношок".

В пресс-службе городской администрации рассказали, что свое участие в фестивале, который продлится до 2 октября, подтвердили ряд знаменитостей: Ия Нинидзе; Светлана Суховей; Татьяна Абрамова; Юрий Беляев; Галина Бокашевская; Наталья Громушкина; Юрий Чернов; Сергей Жарков; Всеволод Шиловский; Ольга Кабо; Ивар Калныньш; Анна Ардова; Аркадий Инин; Евгений Ткачук; Светлана Тома; Любовь Руденко; Наталья Егорова; Лариса Лужина; Наталья Аринбасарова; Алена Ивченко; Наталья Гвоздикова; Лариса Шахворостова; Анна Банщикова; Анатолий Журавлев; Александра Захарова; Ольга Лапшина; Елена Борзова и др.

Сообщается также, что для гостей "Киношока" будут организованы экскурсии, творческие встречи с жителями Краснодарского. Также в рамках фестиваля состоится вечер памяти бессменного музыкального руководителя фестиваля Александра Афанасьева.