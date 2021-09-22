Матвиенко оценила возможность введения локдауна в России

Оснований для введения локдауна в связи с пандемией коронавируса в России нет, выразила уверенность спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Никаких пока оснований для введения локдауна или более жестких мер - таких оснований нет", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов.

В то же время, по словам Матвиенко, соблюдение всех мер предосторожности должно быть продолжено. "Те меры предосторожности - и маски, и перчатки, и соблюдение дистанции, и ограничения массовых мероприятий - пока это должно сохраняться, но избирательно", - цитирует спикера СФ РИА Новости.