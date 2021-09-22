Грузия справилась с дефицитом коечного фонда для больных коронавирусом
Глава Минздрава Грузии Екатерина Тикарадзе сообщила о стабилизации эпидемиологической ситуации в стране.
"В больницах стабильное положение. На этом этапе у нас нет дефицита мест, однако мы сохраняем ту мобилизацию, которая была объявлена до этого", – сказала она в ходе пресс-конференции.
Ранее сообщалось, что проблемы с госпитализацией ковид-пациентов возникли с середины июля, когда в стране началась четвертая и самая тяжелая волна коронавируса, напоминает Sputnik Грузия.
Вестник Кавказа
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