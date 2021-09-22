Эркин Гадирли: Международный суд ООН не примет иск Армении против Азербайджана

Заявление Армении о подаче иска против Азербайджана в Международный суд ООН за "нарушения Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации" не будет иметь никаких юридических последствий, поскольку МС ООН попросту не примет иск от не признающего его юрисдикцию государства. Об этом в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" сегодня рассказал депутат Милли Меджлиса от партии "Республиканская альтернатива", эксперт по международному праву Эркин Гадирли.

"Для того, чтобы обратиться в Международный суд ООН, нужно признать его юрисдикцию. Это отдельная процедура. Хотя Азербайджан и Армения являются членами ООН, этого недостаточно для подачи иска в МС. Признание юрисдикции может быть в отношении всех дел, каких-то конкретных дел или ad hoc признание, в отношении всех государств или некоторых государств - есть разные варианты, но без него обращаться в этот суд невозможно. Так было задумано, поскольку международное право основывается на согласии государств. Суверенное согласие государств изначально было заложено в основу функционирования Международного суда ООН", - обратил внимание он.

"Также это означает и то, что без согласия государства, в нашем случае Азербайджана, никто не может на него подать в Международный суд ООН. Согласно официальным данным Международного суда ООН, ни Армения, ни Азербайджан не заявили о том, что признают его юрисдикцию, как и многие другие страны. Следовательно, рассмотрение иска Армении в МС не представляется возможным. Более того, даже если Армения пойдет на ad hoc признание для конкретного дела, все равно потребуется согласие Азербайджана. Аналогично, если Азербайджан захочет подать в МС ООН на Армению, для этого необходимо согласие обеих стран. То есть с точки зрения юрисдикции история с подачей иска выглядит очень сомнительно", - подчеркнул Эркин Гадирли.

Важно и то, что статья 22 той самой Конвенции ООН о ликвидации всех форм расовой дискриминации, на которую ссылается Ереван, требует для подачи иска в Международный суд ООН конкретных условий. "Там сказано, что участники спора по интерпретации или применению Конвенции могут обратиться в Международный суд, если до этого они не смогли договориться либо не воспользовались специальными процедурами, предусмотренными Конвенцией. То есть для обращения в суд сначала надо попытаться провести переговоры или воспользоваться специальной процедурой. Мне неизвестно о каких-либо попытках Еревана вести такие переговоры. В Армении уверяют, что якобы писали некие письма в МИД Азербайджана, даже говорят, что проводили семь раундов переговоров, но такие факты не могли бы остаться незамеченными", - сообщил депутат Милли Меджлиса.

Даже если такие письма существуют, их все еще недостаточно, чтобы обратиться в Международный суд ООН. "Допустим, что МИД Армении направил некое письмо в МИД Азербайджана, а тот ответил на него отрицательно. Этого мало. У Международного суда есть такая доктрина, как Genuine Attempt, то есть "подлинная попытка" - данного термина нет в Конвенции, Международный суд вывел его сам для оценки подлинных намерений государств решить вопрос путем переговоров. Армения и Азербайджан давно ведут переговоры, но они всегда касались других тем - территориальной целостности и возвращения оккупированных территорий, иных содержательных переговоров между странами не было. И если Ереван написал пару писем в Баку по Конвенции, а МИД АР на них ответил отрицательно, это не означает, что была предпринята подлинная попытка решить вопрос переговорами", - пояснил Эркин Гадирли.

"Если одно государство, как Армения, де-юре не признает другое государство, в данном случае Азербайджан, держит его территории под оккупацией, изгоняет его местное население, отказывается делимитировать границу и не имеет с ним дипломатических отношений, а потом пишет письмо о нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации и необходимости начать переговоры - это явное свидетельство того, что подлинного намерения решить вопрос переговорами у Армении никогда и не было. После поражения в войне правительство Армении просто ищет способы как-то оправдаться перед собственным населением", - добавил эксперт.

Выбор международной инстанции и документа, по которому составлен иск, мотивирован исключительно внутренней политикой Армении. "Обвинение Азербайджана в нарушении Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации соответствует многолетней пропаганде Еревана о том, что якобы в АР культивируется ненависть к армянам, что их преследуют и дискриминируют, не дают возможности устроиться на работу, владеть собственностью и даже иметь армянскую фамилию. А все эти пропагандистские методы, в свою очередь, армянские власти используют, чтобы убедить население в правильности их действий. Они никогда не признавали, что выгнали более 200 тыс азербайджанцев из Армении, так что в РА ни одного азербайджанца не осталось, в то время как в годы Карабахской войны в Баку и других местах Азербайджана проживали порядка 30 тыс армян", - напомнил он.

"Далее, помимо отсутствия переговоров, Армения также и не прошла специальные процедуры по разрешению спора по Конвенции. Одна из них - это создание специальной комиссии, которая избирается тайным голосованием. Причем процедура происходит с разрешения генерального секретаря ООН, спорящие стороны имеют право назначить по одному своему члену. Это досудебное разбирательство, и его тоже не было, что опять же говорит о невозможности Армении подать иск против Азербайджана в Международный суд ООН. Впрочем, точку в этом вопросе стоит поставить уже на том, что юрисдикцию МС ООН не признали ни Армения, ни Азербайджан. Мне неизвестна практика, когда Международный суд принимал к рассмотрению дело в отношении государства, которое не признало его юрисдикцию", - заключил Эркин Гадирли.