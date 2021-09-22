Ракова призвала вакцинироваться в условиях роста COVID-19

Заместитель мэра Москвы по вопросам соцразвития Анастасия Ракова сообщила о том, что доля заболевших коронавирусом среди вакцинированных незначительная. Кроме того, по словам Раковой, они переносят болезнь гораздо легче, а случаи госпитализации единичные.

"Среди вакцинированных доля заболевших незначительная, переносят болезнь они гораздо легче, а случаи госпитализации в этой группе единичные", - сказала она.

Также заммэра Москвы напомнила, что в период подъема заболеваемости особенно важно заботиться о своем здоровье и безопасности: носить маски и своевременно проходить вакцинацию и ревакцинацию.