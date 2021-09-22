В Москве зафиксировали 25%-ный рост заболеваемости коронавирусом

Вице-мэр Москвы Анастасия Ракова заявила, что за минувшую неделю заболеваемость коронавирусом COVID-19 в столице увеличилась на четверть.

"На протяжении последних нескольких дней мы фиксируем рост заболеваемости коронавирусом в Москве. По отношению к прошлой неделе рост составил 24%, а госпитализации выросли на 15%", - цитирует ее РИА Новости.

По словам Раковой, это связано с началом осеннего сезона, который характеризуется резким подъемом заболеваемости ОРВИ, а также резким увеличением числа контактов, связанного с массовым возвращением горожан из отпусков и с дач и возобновлением учебы в школах.

"Для лечения пациентов с коронавирусом в городе развернуты и зарезервированы достаточные коечные мощности", - подчеркнула вице-мэр.

По данным оперативного штаба по борьбе с распространением коронавирусной инфекции, с начала пандемии в Москве зарегистрированы 1 608 166 случаев заражения коронавирусом. Справились с болезнью 1 477 350 жителей столицы, умерли – 28 497.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 229 млн, из них более 4,7 млн человек скончались. В России выявлены 7 333 557 случаев заражения.