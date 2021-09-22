В России разрабатывается долговременная вакцина от гриппа

Директор НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Минздрава РФ Дмитрий Лиознов сообщил о разработке российскими учеными вакцины от гриппа, которую можно использовать один раз в несколько лет. В то время как сейчас состав противогриппозных вакцин обновляется ежегодно.

По его словам, соответствующее требование содержится в стратегии противодействию гриппу Всемирной организации здравоохранения.

"В идеале 5 лет, хотя бы раз в три года… Подобную вакцину разрабатываем и мы тоже, она прошла ряд исследований, прошла уже и первую фазу клинических исследований c участием здоровых добровольцев, но пока это еще один из этапов", - сказал он в ходе пресс-конференции.

Лиознов пояснил, что сейчас в мире несколько исследовательских групп занимаются такими разработками, однако ни один производитель пока не говорит про созданные эффективные универсальные вакцины.