В центре Дербента заработают старинные родники

В рамках общего благоустройства в исторической части Дербента проведут реконструкцию старинных родников, - сообщили в пресс-службе администрации Дербента.

"До конца текущего 2021 года 15 старинным родникам древнего Дербента придадут первозданный внешний вид. Все они были обнаружены в старой, магальной части города, в рамках ее благоустройства к ним подведут воду и приведут в порядок прилегающую территорию. Сейчас многие из них заброшены и не функционируют", - цитирует сотрудника пресс-службы "Это Кавказ".

Напомним, в Дербенте проводится поэтапное благоустройство территории магалов - старинных кварталов. Оно включает замену изношенных покрытий, прокладку новых инженерных сетей, устройство малых архитектурных форм и озеленение.

В рамках первого этапа были благоустроены верхние магалы, сейчас ремонтные работы ведутся в нижней части города.