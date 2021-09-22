В Дагестане вновь были обнаружены мертвые тюлени

В пресс-службе Северо-Кавказского территориального управления Росрыболовства проинформировали о том, что в Дербентском районе Дагестана на морском побережье обнаружили нашли трех мертвых каспийских тюленей.

"На берегу Каспийского моря в Дербентском районе Дагестана найдено три тушки тюленей. Мертвых млекопитающих обнаружили местные жители", - говорится в сообщении. Уточняется, что причина гибели животных неизвестна.

В Северо-Кавказского управлении Росрыболовства уточнили, что причина гибели животных неизвестна, но, вероятнее всего, речь идет о естественной смерти.

Ранее сообщалось, что с декабря 2020 года на побережье Каспийского моря в Дагестане было зафиксировано несколько случаев массовой гибели тюленей.