В Кремле рассказали, как проходит самоизоляция Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что самоизоляция не сказывается на рабочем процессе Владимира Путина.

При этом он подчеркнул, что пока не может сказать, сколько еще времени глава государства пробудет на самоизоляции. "Нет, пока точно вам не могу сказать, но я еще раз повторяю, вы видите: график идет достаточно заполненный, поэтому сути рабочего процесса никоим образом не затрагивает и не меняет", - цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Напомним, 14 сентября стало известно, что президент РФ Владимир Путин ушел на самоизоляцию. По словам российского лидера, он принял такое решение в связи с тем, что в его окружении заболели коронавирусом COVID-19 несколько десятков человек.