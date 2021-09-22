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В США полюбили ставропольскую минералку

Фото пресс-службы Минсельхоза Ставрополья
Фото пресс-службы Минсельхоза Ставрополья

Блогеры обнаружили ставропольскую минеральную воду на прилавках американских супермаркетов, - сообщает пресс-служба Минсельхоза края.

"Замеченные на прилавках в супермаркетах США минеральная вода "Ессентуки" и семечки "Крутой Уокер" вызвали бурю восторга у ставропольских пользователей интернет-сетей", - говорится в  сообщении, передает "АиФ-Ставрополье".

С начала года в США со Ставрополья вывезли 264 т продукции на $104 тыс. Основную часть этого объема – 251 т - занимает как раз минеральная вода, обычная и подслащенная.

Ставропольская минералка поставляется в 27 стран мира, особым спросом она пользуется в Казахстане, Армении, Украине, Беларуси и Азербайджане.

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Вестник Кавказа

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