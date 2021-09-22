Путин проведет переговоры с главой Адыгеи Кумпиловым

Президент России Владимир Путин проведет переговоры с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Ряд встреч запланирован у президента. Из публичного будет его общение с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым", - сказал Песков.

Представитель Кремля отметил, что Путин традиционно продолжает заниматься вопросами регионов.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" побеждает на выборах депутатов Государственного совета Адыгеи с 66,7% голосов после обработки 100% протоколов.