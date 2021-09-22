Муниципальное образование "Город Астрахань" сменит статус на "Городской округ "Город Астрахань", - сообщили сегодня в пресс-службе Думы Астраханской области.

Депутаты на сегодняшнем заседании областной Думы, которое прошло в дистанционном формате, в двух чтениях приняли изменения, относящиеся к названиям муниципальных образований и утверждению их нового статуса. Теперь все они будут именоваться сельское, городское поселение, городской округ, а муниципальный район. "Город Астрахань" станет "городским округом города Астрахани", - передает "АиФ-Астрахань".

Изменятся и названия ряда населенных пунктов области: так, "ЗАТО Знаменск" станет муниципальным образованием "Городской округ закрытое административно-территориальное образование Знаменск Астраханской области", появятся и "Наримановский муниципальный район Астраханской области", и "Городское поселение город Харабали Харабалинского муниципального района Астраханской области", и "Сельское поселение поселок Винный Володарского муниципального района Астраханской области".

Напомним, соответствующий законопроект на рассмотрение облдумы в августе 2021 года внес губернатор региона Игорь Бабушкин.

Новые наименования обретут законную силу с 1 января 2022 года, - говорится в сообщении.