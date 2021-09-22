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Победитель первенства России по вольной борьбе погиб при пожаре в Хасавюрте

Победитель первенства России по вольной борьбе погиб при пожаре в Хасавюрте

Победитель первенства России по вольной борьбе 18-летний Мухтар Салманов в числе жертв пожара гостинице дагестанского Хасавюрта.

Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Дагестана. "Накануне в результате пожара, который произошел в одной из гостиниц Хасавюрта, погиб спортсмен Федерации спорта глухих Республики Дагестан, воспитанник махачкалинской спортивно-адаптивной школы, неоднократный победитель первенства России по вольной борьбе Салманов Мухтар Рафикович", - говорится в сообщении ведомства.

В министерстве  выразили соболезнования родным и близким спортсмена.

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Вестник Кавказа

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