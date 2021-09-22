Примкнувшего к ИГИЛ жителя Дагестана приговорили к 12 годам колонии

Житель Дагестана, осужденный ранее за кражу, признан виновным в участии в террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в России). Об этом сообщили в пресс-службе Южного окружного военного суда в Ростове-на-Дону.

Было установлено, что во время отбывания наказания в исправительном учреждении в Ставропольском крае осужденный принес присягу на верность лидеру ИГИЛ. Видео с присягой было записано на камеру телефона и направлено члену террористической группировки.

Мужчину осудили по ч.2 ст. 205.5 УК РФ (участие в деятельности террористической организации). Он приговорен к 12 годам и одному месяцу колонии строгого режима, передает "Интерфакс-Юг".