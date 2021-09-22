Начальник Генштаба России обсудил с коллегой из США снижение рисков

В финском городе Вантаа состоялась встреча начальника Генерального штаба Вооруженных Сил России Валерия Герасимова и председателя комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марка Милли, сообщает Минобороны РФ.

Переговоры прошли в резиденции правительства Финляндии "Кенингстедт", которая находится в 40 км от Хельсинки.

В ходе беседы Герасимов и Милли обсудили ряд вопросов, представляющих взаимный интерес, включая снижение рисков возникновения инцидентов во время военной деятельности.