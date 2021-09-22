Назарбаев поздравил Медведева с яркой победой "Единой России" на выборах

Первый президент Казахстана, председатель ведущей партии республики "Нур Отан"Нурсултан Назарбаев поздравил председателя "Единой России" Дмитрия Медведева с победой партии на выборах в Госдуму, сообщает партийная пресс-служба.

"Избиратели вновь поддержали курс, проводимый ведущей российской политической силой. Победа "Единой России" на выборах депутатов восьмого созыва Госдумы была яркой и убедительной", - говорится в послании Елбасы.

По мнению Назарбаева, кандидаты от "Единой России" в четной борьбе мандат доверия со стороны большинства граждан. "Депутаты Госдумы будущего созыва от "Единой России" сделают все необходимое для эффективной и полной реализации предвыборной программы возглавляемой вами партии", - выразил уверенность Назарбаев как председатель ведущей партии Казахстана "Нур Отан".

Также он отметил, что дружеские связи между ведущими политическими силами России и Казахстана будут укрепляться, как и партнерские взаимосвязи между республиками.

Ранее сообщалось, что по результатам обработки 100% итоговых протоколов "Единая Россия" набрала по партийному списку 49,82%, второе место занимает партия КПРФ - 18,93%, на третьем - ЛДПР - 7,55%. Партии "Справедливая Россия - За правду" и "Новые люди" заняли 7,46% и 5,32% соответственно.

Планируется, что ЦИК утвердит окончательные результаты выборов на заседании 24 сентября.